-UEFA'DAN ROMANYA'YA SORUŞTURMA NYON (A.A) - 08.06.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), taraftarlarının, Bosna Hersek ile yapılan 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında ''Mladiç'e Özgürlük'' yazılı bir pankart açmaları üzerine Romanya Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada, Bosna Hersek ile oynanan maçta Rumen taraftarların, savaş suçu işlediği gerekçesiyle Lahey'de yargılanmasına başlanan Ratko Mladiç'e pankart açarak destek verdiği, bu nedenle Romanya Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği belirtildi. UEFA ayrıca, 3-0 Romanya'nın lehine biten maçta Bosna Hersek taraftarlarının taşkınlığı nedeniyle de bir soruşturma açılmasına karar verdi. Disiplin kurulu, her iki konuyu da 16 Haziran'da görüşecek.