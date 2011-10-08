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UEFA'dan Murat Ilgaz ve Zihni Aksoy'a görev İSTANBUL (A.A)

08 Ekim 2011 15:00

-UEFA'dan Murat Ilgaz ve Zihni Aksoy'a görev İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - UEFA, Türk gözlemciler Murat Ilgaz ve Zihni Aksoy'a 2 maçta görev verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Murat Ilgaz, 11 Ekim Salı akşamı Rusya ile Andorra arasında oynanacak EURO 2012 grup eleme maçında gözlemci olarak görev yapacak. Moskova'da Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.  Zihni Aksoy ise 11 Ekim Salı günü Liechtenstein ile İrlanda Cumhuriyeti arasında oynanacak 2013 Ümitler Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında gözlemcilik yapacak. Eschen kentindeki karşılaşmanın başlangıç saati (TSİ) 18.00.

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