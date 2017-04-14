UEFA'dan Lyon-Beşiktaş maçına ilişkin karar

UEFA Ligi Çeyrek Final maçları kapsamında 13 Nisan Perşembe günü Fransa'nın Lyon kentinde oynanan Lyon-Beşiktaş maçında seyirciler arasında çıkan kavga ve Lyonlu taraftarların sahaya girmesine ilişkin olarak UEFA kararını açıkladı.

UEFA, Lyon - Beşiktaş maçında yaşananlardan dolayı iki takımı da disiplin kuruluna sevk etti.

UEFA Lyon ve Beşiktaş’ın disipline sevk edilmelerinin sebeplerini şöyle sıraladı:

LYON:

Meşale yakmak-Merdiven işgali-Yetersiz organizasyon-Taraftarların sahaya girmesi

BEŞİKTAŞ:

Meşale yakmak-Sahaya cisim atmak-Taraftar olayları