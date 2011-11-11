T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan hakem Özkalfa'ya görev İSTANBUL (A.A) 

11 Kasım 2011 19:12

-UEFA'dan hakem Özkalfa'ya görev İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - UEFA, Türk hakem Tolga Özkalfa'yı 2013 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Bulgaristan ile Avusturya arasında oynanacak maçta görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Tolga Özkalfa'nın, 15 Kasım Salı günü Bulgaristan ile Avusturya takımları arasında oynanacak grup eleme maçını yöneteceği bildirildi. Bulgaristan'ın Lovech kentinde saat 17.00'da başlayacak maçta Özkalfa'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Baki Tuncay Akkın yapacak, Süleyman Abay ise dördüncü hakem olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24