-UEFA'dan hakem Özkalfa'ya görev İSTANBUL (A.A) - 11.11.2011 - UEFA, Türk hakem Tolga Özkalfa'yı 2013 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Bulgaristan ile Avusturya arasında oynanacak maçta görevlendirdi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA kokartlı hakem Tolga Özkalfa'nın, 15 Kasım Salı günü Bulgaristan ile Avusturya takımları arasında oynanacak grup eleme maçını yöneteceği bildirildi. Bulgaristan'ın Lovech kentinde saat 17.00'da başlayacak maçta Özkalfa'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Baki Tuncay Akkın yapacak, Süleyman Abay ise dördüncü hakem olacak.