UEFA'dan G.Saray'a hayali transfer

T24

UEFA, resmi internet sitesinde Christopher Einefanthen S.'yi 30 numara ile Galatasaray'ın forvetleri arasında gösterdi.Galatasaray Futbol Takımı Menajeri Cenk Ergun, Christopher Einefanthen S. diye birisinden haberleri olmadığını, UEFA'nın yanlışlıkla bu isme kadrolarında yer verdiğini bildirdi.Menajer Cenk Ergun, bu ismin kadrolarından çıkarılması için gerekli mercilerle görüşeceklerini belirtti.Öte yandan, Nassr Saudi kulübüne kiralık olarak gönderin Juan Pablo Pino'nun da Galatasaray'ın listesinde gösterilmesi dikkati çekti.