UEFA'dan Galatasaray'a para cezası

Galatasaray, UEFA ile bugün 4 yıllık bir anlaşma imzalayacak. Anlaşmaya göre 6 milyon Euro para cezası ve bonservis kısıtlaması uygulanacak. UEFA ile 4 yıllık anlaşmaya varan Galatasaray'a uygulanacak yaptırımlar belli oldu. UEFA, sarı kırmızılı kulübe 6 milyon Euro civarında bir para cezası kesecek.

Hürriyet'in haberine göre Başkan Mustafa Cengiz ile yönetiminin imza atmaya hazırlandığı anlaşmanın ana hatları belli olamaya başladı. Galatasaray’a 2016’da yapılan anlaşmaya uyulmayıp zarar edildiği için para cezası kesilecek.



UEFA, sarı kırmızılı kulübe 6 milyon Euro civarında bir para cezası kesecek. UEFA ile yapılan anlaşmanın ana maddeleri ise şu şekilde:



-6 milyon euro para cezası, 2.5 milyonu peşin, kalan rakam alacaklardan düşülecek



-1.yıl 20 Milyon Euro, 2. yıl 10 Milyon Euro, 3. yıl sıfır zarar, 4. yıl 10 milyon EURO kâr şartı



-Sattığın kadar oyuncu alınacak



Ancak bu para Galatasaray’ı şu anda zor duruma sokmaması için UEFAŞampiyonlar Ligi katılım bedelinden düşülecek. Bir diğer yaptırım ise bonservis kısıtlaması. UEFA, G.Saray’a önümüzdeki 4 sezon için imzalayacağı anlaşmada ise bonservis kısıtlı oyuncu sınırlaması getirecek.



Yani ‘sattığın kadar al’ transfer harcaması sınırlamasına benzer bir yaptırım uygulanacak. Anlaşma imzalandıktan sonra transfer çalışmaları hızlanacak.