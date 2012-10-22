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Spor

UEFA'dan Fırat Aydınus'a görev

Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak

22 Ekim 2012 23:47

FIFA kokartlı hakemlerden Fırat Aydınus UEFA Şampiyonlar Ligi’nde görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, UEFA tarafından görevlendirilen Aydınus, Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb ile Fransa’nın Paris Saint-Germain takımları arasında, 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu maçını yönetecek.

Zagrep’te Maksimir Stadı’nda oynanacak ve 21.45’te başlayacak karşılaşmada Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Serkan Gençerler’in 4. hakem olarak görev alacağı maçın ilave yardımcı hakemleri ise, Tolga Özkalfa ve Koray Gençerler’in olacağı bildirildi.

 

Hüseyin Göçek, Dnipro-Napoli maçını yönetecek

 

UEFA tarafından görevlendirilen Hüseyin Göçek ise, Ukrayna’nın Dnipro ile İtalya’nın Napoli takımları arasında, 25 Ekim Perşembe günü oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi (F) Grubu maçında görev alacak.

Dnipropetrovsk kentindeki Dnipro Arena’da saat 22.05’te başlayacak karşılaşmada, Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Orkun Aktaş yapacak. İlave yardımcı hakemlerin Barış Şimşek ile Mete Kalkavan’ın olacağı maçın 4. hakemliğini, Cem Satman’ın üstleneceği kaydedildi.

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