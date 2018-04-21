T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması

UEFA, Galatasaray Kulübü'nün Finansal Fair-Play dosyasını 11 Mayıs'ta görüşecek

21 Nisan 2018 00:07

enerbahçe, gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma vizesini aldı. UEFA, sarı-lacivertlilere Finansal Fair Play konusunda bir sorun olmadığına dair yazı gönderdi. Galatasaray Kulübü’nün durumu ise mayıs ayında belli olacak.

NTV Spor'un haberine göre; UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak. Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek.

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı.

ETİKETLER

fenerbahçeuefagalatasarayşampiyonlar ligikupaavrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24