UEFA'dan Fenerbahçe açıklaması

enerbahçe, gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma vizesini aldı. UEFA, sarı-lacivertlilere Finansal Fair Play konusunda bir sorun olmadığına dair yazı gönderdi. Galatasaray Kulübü’nün durumu ise mayıs ayında belli olacak.

NTV Spor'un haberine göre; UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi. Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek.

Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak. Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek.

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı.