UEFA'dan F.Bahçe'ye büyük jest

T24 - UEFA’dan sarı-lacivertli kulübe gelen yazıda, 21 Temmuz’da Fenerbahçe ile Shakthar Donetsk arasında oynanan dostluk maçında meydana gelen olaylardan sonra, TFF’nin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne 2 maç seyircisiz oynama cezası verdiği, daha sonra bu kararın TFF tarafından değiştirilerek, stada sadece kadınların ve 12 yaşından küçük çocukların girmesine izin verildiği ifade edildi.



Bu uygulamanın önemli bir başarıya ulaştığı ve Fenerbahçe ile Manisaspor arasında 20 Eylül 2011 tarihinde oynanan müsabakada 43 bin kadın ve çocuk taraftarın Şükrü Saracoğlu Stadı’nı doldurduğu belirtildi.



Daha önce eşi benzeri olmayan bir atmosferde gerçekleşen bu müsabakanın dünya medyasında yankı bulduğunun da altı çizildi.



UEFA’nın kadın taraftarların neşeli, coşkulu ve şiddetten uzak bir atmosfer yaratan davranışlarını desteklediğini; bu nedenle de UEFA Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Komisyonu’nun 24 Kasım 2011’de aldığı bir kararla Fenerbahçe kadın taraftarlarını FIFA 2011 Fair Play ödülüne aday gösterdiği bildirildi.





