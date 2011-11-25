T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'dan F.Bahçe'ye büyük jest

UEFA, Fenerbahçeli kadın taraftarları FIFA 2011 Fair-Play ödülüne aday gösterdi.

25 Kasım 2011 02:00

T24 - UEFA’dan sarı-lacivertli kulübe gelen yazıda, 21 Temmuz’da Fenerbahçe ile Shakthar Donetsk arasında oynanan dostluk maçında meydana gelen olaylardan sonra, TFF’nin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne 2 maç seyircisiz oynama cezası verdiği, daha sonra bu kararın TFF tarafından değiştirilerek, stada sadece kadınların ve 12 yaşından küçük çocukların girmesine izin verildiği ifade edildi.

Bu uygulamanın önemli bir başarıya ulaştığı ve Fenerbahçe ile Manisaspor arasında 20 Eylül 2011 tarihinde oynanan müsabakada 43 bin kadın ve çocuk taraftarın Şükrü Saracoğlu Stadı’nı doldurduğu belirtildi.

Daha önce eşi benzeri olmayan bir atmosferde gerçekleşen bu müsabakanın dünya medyasında yankı bulduğunun da altı çizildi.

UEFA’nın kadın taraftarların neşeli, coşkulu ve şiddetten uzak bir atmosfer yaratan davranışlarını desteklediğini; bu nedenle de UEFA Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Komisyonu’nun 24 Kasım 2011’de aldığı bir kararla Fenerbahçe kadın taraftarlarını FIFA 2011 Fair Play ödülüne aday gösterdiği bildirildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24