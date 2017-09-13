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Spor

UEFA'dan disiplin soruşturması kararı 

İSTANBUL-(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel karşılaşmaları hakkında disiplin soruşturması açıldı

13 Eylül 2017 17:45

İSTANBUL-(DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde dün oynanan Celtic-PSG ve Manchester United-Basel karşılaşmaları hakkında disiplin soruşturması açıldı. 
Celtic\'in evsahibi olduğu ve PSG\'nin 5-0 kazandığı karşılaşmada İskoç ekibinin taraftarının sahaya girmesi nedeniyle, PSG taraftarının ise statta maddi zarara yol açma gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk edildi.
UEFA ayrıca Şampiyonlar Ligi\'nde A Grubu\'da Manchester United\'ın Basel ile karşılaştığı ve 2-0 kazandığı maçta, konuk ekip Basel taraftarının tribünlerde meşale yaktığı gerekçesiyle soruşturma kararı verdi. 
Her iki maç hakkındaki kararlar, 19 Ekim\'de yapılacak toplantının ardından verilecek.

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