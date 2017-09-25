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Spor

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Görev    

Dev maç Çakır'ın İSTANBUL-(DHA) FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 27 Eylül 2017 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek

25 Eylül 2017 15:39

Dev maç Çakır\'ın

İSTANBUL-(DHA) FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İspanya\'nın Atletico Madrid ile İngiltere\'nin Chelsea takımları arasında 27 Eylül 2017 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.
İspanya\'nın Madrid şehrindeki Metropolitano Stadyumu\'nda TSİ 21.45\'te başlayacak müsabakada, Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy\'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
2010-2011 sezonunda Şampiyonlar Liginde görev almaya başlayan Çakır, üst üste 8 sezondur Şampiyonlar liginde düdük çalıyor. Bu organizasyonda 4 kez yarı final müsabakası ve 2015 yılında Barcelona ile Juventus takımları arasında oynanan final maçını yönetti.
Cüneyt Çakır , bu müsabaka ile Şampiyonlar liginde 32.maçını yönetecek.

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