-UEFA'dan Ceylan ve Ilgaz'a görev İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - UEFA, Türk gözlemciler Hasan Ceylan ve Murat Ilgaz'ı, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçlarında görevlendirdi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Hasan Ceylan'ın 18 Ağustos'ta Polonya'nın Slask Wroclaw takımı ile Romanya temsilcisi Rapid Bükreş arasındaki maçta gözlemcilik yapacağı bildirildi. Murat Ilgaz'ın ise aynı gün Avusturya'nın Austria Wien ekibi ile Romanya'nın Gaz Metan Medias takımı arasındaki maçın gözlemcisi olacağı belirtildi.