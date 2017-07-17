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Spor

UEFA'dan Beşiktaş'a ret!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon karşılaşılaşmasında çıkan olaylar nedeniyle alınan cezaya itirazda bulunmuştu

17 Temmuz 2017 19:03

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon deplasmanında çıkan saha olaylarında aldığı cezaya itirazı, UEFA Tahkim Kurulu tarafından reddedildi. UEFA Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Lyon maçından sonra aldığı 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasına itirazı reddettiğini açıkladı.

Bu açıklama sonrası Beşiktaş, "cezanın işleme alınmamasının tedbirini sağlamak" nedeniyle bu sezon Avrupa maçlarına taraftar götürmeyebilir.

Siyah-beyazlı kulübün itiraz ettiği ceza, Beşiktaş taraftarlarının UEFA organizasyonlarının birinde olaylara karışması halinde kulübün Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezasını öngörüyordu. Beşiktaşlı taraftarların 2 yıl boyunca UEFA organizasyonlarında herhangi bir olaya karışmaması halinde, ceza süresi tamamlanarak tehlike ortadan kalkacak.

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