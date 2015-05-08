UEFA'dan Beşiktaş'a 'Finansal Fair Play' cezası

Beşiktaş'a Finansal Fair Play incelemesi nedeniyle UEFA'dan ceza geldi. Siyah beyazlı ekibe 5,5 milyon avro para cezası kesildi. Bu cezanın 1,5 milyon avroluk kısmı önümüzdeki üç yıl içerisinde üç eşit taksitte ödenecek. 4 milyon avroluk kısmı ise üç yıl için belirlenen kriterlere uyulması halinde kaldırılacak.

Öte yandan Beşiktaş'ın transfer yapabilmesi için de şart koşuldu. Kulübün transfer gelirlerinin, transfer giderlerinden daha fazla olmaması halinde Beşiktaş'a ek ceza gelebilir.

Konuyla ilgili olarak kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Kulüp Finansal Kontrol Komitesi tarafından Şirketimiz hakkında yürütülen UEFA Mali Fair Play Kriterleri; başabaş hesap durumu soruşturma süreci sona ermiş olup, Şirketimiz ile UEFA Mali Kontrol Komitesi arasında yapılandırma anlaşması imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmanın detayları şu şekildedir:

Yapılandırma anlaşması, 2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonlarını kapsamaktadır.

Şirketimiz, 2018/19 izleme periyodunda (2015/16, 2016/17, 2017/18 ve 2018/19 sezonları) UEFA başabaş hesap kriterlerine uymayı taahhüt etmektedir.

Şirketimiz, 2015/16 sezonu için azami 20 milyon avro, 2016/17 sezonu için azami 10 milyon avro başabaş hesap açığı vermeyi taahhüt etmektedir.

Şirketimiz 2015/16 ve 2016/17 sezonlarında personel giderleri/toplam gelirler oranında ve futbolcu haklarına ait amortisman giderlerinde getirilen sınırlandırmalara uymayı taahhüt etmektedir.

Şirketimiz, 25 kişilik UEFA A listesine 2015/16 sezonunda 22 oyuncu, 2016/17 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. Önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 2017/18 sezonundan itibaren bu sınırlandırma sona erecektir.

Şirketimiz, bu anlaşma süresince, UEFA A Listesine dahil edilebilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin (transfer gelirleri-transfer harcamaları) pozitif olması şartını içermektedir. Bu sınırlama, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda 2017/18 sezonunda kaldırılacaktır. Halihazırda UEFA 2014/15 A listesinde yer alan oyuncular ile, sözleşmesi bitmiş ve serbest oyuncular ile imzalanacak sözleşmeler bu sınırlama kapsamında değildir.

Şirketimiz toplam 5.5 milyon Avro tutarındaki UEFA Katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup, bu tutarın 1.5 milyon avroluk kısmı 2015/16, 2016/17 ve 2017/18 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA'ya ödenecektir. Kalan 4 milyon avro üzerindeki tedbir şarta bağlı olup, önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda UEFA tarafından kaldırılacaktır."