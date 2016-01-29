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Spor

UEFA'dan Barcelona'ya 'doping' baskını

Messi’nin, geçen sezon sürekli beni çağırıyorlar tepkisinin ardından bu teste çağrılmaması dikkat çekti

29 Ocak 2016 15:46

UEFA yetkilileri, Barcelona idmanına sürpriz ziyarette bulunarak 10 futbolcuyu doping testinden geçirdi.

Messi haricinde Neymar ve Suarez gibi iki formda yıldız da doping testinden geçirilirken, UEFA tarafından çağrılan diğer isimler; Ter Stegen, Pique, Busquets, Iniesta, Bartra, Jordi Alba, Sergi Roberto ve Mathieu oldu. Atletico Madrid maçı öncesi yapılan bu ziyaret bir nevi baskın havası yaratsa da oyuncular istenen tüm numuneleri verdi.

Messi’nin geçtiğimiz sezon sürekli beni çağırıyorlar tepkisi sonrası bu teste çağrılmaması da dikkat çeken unsurlardan biri oldu.

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