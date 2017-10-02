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Spor

UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

İSTANBUL, (DHA) - FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Abdullah Bora Özkara, 4-10 Ekim tarihleri arasında Hollanda'da oynanacak 2018 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4'üncü grup maçlarında görev yapacak

02 Ekim 2017 20:29

İSTANBUL, (DHA) - FIFA kokartlı Türk hakem Alper Ulusoy ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Abdullah Bora Özkara, 4-10 Ekim tarihleri arasında Hollanda\'da oynanacak 2018 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4\'üncü grup maçlarında görev yapacak.
Ulusoy, 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Hollanda - Macaristan ve 10 Ekim Salı günü oynanacak Malta - Macaristan mücadelelerinde 1\'inci hakem, Abdullah Bora Özkara ise yardımcı hakem olarak görev alacak. 4 Ekim Çarşamba günü oynanacak Hollanda - Malta maçında ise Alper Ulusoy 4\'üncü hakem olarak görev alacakken Özkara yardımcı hakem olacak.

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