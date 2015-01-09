T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA'da yılın 11'i açıklandı; Arda Turan listede mi?

Yılın 11'inde yer alan isimlerden 4'ü Bayern Mühih, 3'ü Real Madrid forması giyiyor

09 Ocak 2015 16:31

UEFA'nın sitesinde yer alan "Yılın 11" için yapılan oylamanın sonuçu açıklandı. Futbolseverlerin oylarının da dikkate alındığı "Yılın 11"nde orta saha için aday olan Atletico Madrid'de oynayan Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Turan seçilemedi.

UEFA'nın 14 kulüp ve 19 ülkeden belirlediği 40 futbolcunun yer aldığı listede Arda Turan'ın aday olduğu orta saha mevkiinde seçilen isimler ise Real Madridli Toni Kross, Bayern Münihli Robben ve Manchester Unitedlı Di Maria oldu. Yılın 11'inde yer alan isimlerden 4'ü Bayern Mühih, 3'ü Real Madrid forması giyerken, Atletico Madrid'den, Barcelona'dan. Manchester United'dan ve PSG'den birer futbolcu yer aldı.


UEFA Yılın 11'i şöyle:

Neuer, Lahm, Alaba, Godin, Ramos; Kroos, Robben, Di Maria; Ronaldo, Messi, Ibrahimovic

ETİKETLER

arda turanuefayılın 11kadrolistereal madridisimlerbarcelonabarcelonaorta saha

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24