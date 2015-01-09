UEFA'da yılın 11'i açıklandı; Arda Turan listede mi?

UEFA'nın sitesinde yer alan "Yılın 11" için yapılan oylamanın sonuçu açıklandı. Futbolseverlerin oylarının da dikkate alındığı "Yılın 11"nde orta saha için aday olan Atletico Madrid'de oynayan Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Arda Turan seçilemedi.

UEFA'nın 14 kulüp ve 19 ülkeden belirlediği 40 futbolcunun yer aldığı listede Arda Turan'ın aday olduğu orta saha mevkiinde seçilen isimler ise Real Madridli Toni Kross, Bayern Münihli Robben ve Manchester Unitedlı Di Maria oldu. Yılın 11'inde yer alan isimlerden 4'ü Bayern Mühih, 3'ü Real Madrid forması giyerken, Atletico Madrid'den, Barcelona'dan. Manchester United'dan ve PSG'den birer futbolcu yer aldı.



UEFA Yılın 11'i şöyle:

Neuer, Lahm, Alaba, Godin, Ramos; Kroos, Robben, Di Maria; Ronaldo, Messi, Ibrahimovic