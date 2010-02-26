UEFA'da toplu sonuçlar

T24 - Futbolda, UEFA Avrupa Ligi 2. turu rövanş mücadeleleriyle tamamlanırken, Türk takımları Galatasaray ve Fenerbahçe kupaya veda etti.





UEFA Avrupa Ligi'nde 32 takımın mücadele ettiği 2. turda, Galatasaray İspanyol rakibi Atletico Madrid'e, Fenerbahçe de Fransa'nın Lille takımına elenerek Avrupa kupalarına veda etmiş oldu. Bu sonuçla Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımı kalmadı.



Gecenin uzatmaya giden tek karşılaşması olan FC Valencia-Club Brugge mücadelesinde, İspanya'nın FC Valencia takımı uzatmada bulduğu gollerle Belçika temsilcisini 3-0 yendi ve bir üst tura yükselmeyi başardı.



Kupada, Portekiz ekibi SL Benfica 23 Şubat Salı günü evinde ağırladığı Alman rakibi Hertha Berlin'i 4-0 yenerek, adını 3. tura yazdırmayı başarmıştı.



İkinci tur sonuçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi'nin 3. turunda mücadele etmeye hak kazanan takımlar şöyle:



Anderlecht, Olympique Marsilya, Panathinaikos, Atletico Madrid, Fulham, Liverpool, Hamburg, Werder Bremen, Lille, Standard Liege, Rubin Kazan, Juventus, Sporting Lizbon, Wolfsburg, FC Valencia, SL Benfica.



Ligde 16 takımın yer aldığı 3. tur ilk karşılaşmaları 11 Mart Perşembe günü, rövanşları ise 18 Mart Perşembe günü oynanacak.



Alınan sonuçlar şöyle:





Anderlecht (Belçika)-Athletic Bilbao (İspanya).......: 4-0

Olympique Marsilya (Fransa)-FC Kopenhag (Danimarka)..: 3-1

AS Roma (İtalya)-Panathinaikos (Yunanistan)..........: 2-3

GALATASARAY (TÜRKİYE)-Atletico Madrid (İspanya)......: 1-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Fulham (İngiltere)........: 1-1

Unirea Urziceni (Romanya)-Liverpool (İngiltere)......: 1-3

PSV Eindhoven (Hollanda)-Hamburg (Almanya)...........: 3-2

Hapoel Tel-Aviv (İsrail)-Rubin Kazan (Rusya).........: 0-0

Juventus (İtalya)-Ajax (Hollanda)....................: 0-0

FC Valencia (İspanya)-Club Brugge (Belçika)..........: 3-0

Wolfsburg (Almanya)-Villareal (İspanya)..............: 4-1

Salzburg (Avusturya)-Standard Liege (Belçika)........: 0-0

Werder Bremen (Almanya)-FC Twente (Hollanda).........: 4-1

FENERBAHÇE (TÜRKİYE)-Lille (Fransa)..................: 1-1

Sporting Lizbon (Portekiz)-Everton (İngiltere).......: 3-0

SL Benfica (Portekiz)- Hertha Berlin (Almanya).......: 4-0

