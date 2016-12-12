UEFA'da rakipler bugün belli oluyor

Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş'ın kura çekimi bugün saat 15.00'te gerçekleşecek.

Üç ekip de kuraya seribaşı olarak katılacak. Kura çekiminde aynı grup veya ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

Maçlar 16 ve 23 Şubat'ta

Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Ligde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.

Muhtemel rakipler

1.torbada yer alan takımlar

Beşiktaş

Lyon

Kopenhag

Tottenham

Fenerbahçe

APOEL

Saint-Etienne

Zenit

Roma

Genk

Ajax

Shakhtar Donetsk

Schalke

Fiorentina

Sparta Prag

Osmanlıspor

2.torbada yer alan takımlar

Ludogorets

Mönchengladbach

Rostov

Legia Varşova

Manchester United

Olympiakos

Anderlecht

AZ Alkmaar

Astra Giurgiu

Athletic Bilbao

Gent

Krasnodar

PAOK

Villarreal

Hapoel Beer-Sheva

Celta Vigo



UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kura heyecanı yaşanacak.