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Spor

UEFA'da rakipler bugün belli oluyor

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Osmanlıspor kuraya seribaşı olarak katılacak

12 Aralık 2016 11:22

Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Fenerbahçe ve Osmanlıspor ile Şampiyonlar Ligi üçüncüleri arasında en iyi 4 takım arasına giren Beşiktaş'ın kura çekimi bugün saat 15.00'te gerçekleşecek.

Üç ekip de kuraya seribaşı olarak katılacak. Kura çekiminde aynı grup veya ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek.

 

Maçlar 16 ve 23 Şubat'ta

 

Seribaşı takımlar, rövanş maçlarını sahalarında yapacak. Ligde son 32 turu maçları, 16 ve 23 Şubat 2017'de oynanacak.

 

Muhtemel rakipler

 

1.torbada yer alan takımlar

Beşiktaş
Lyon
Kopenhag
Tottenham
Fenerbahçe
APOEL
Saint-Etienne
Zenit
Roma
Genk
Ajax
Shakhtar Donetsk
Schalke
Fiorentina
Sparta Prag
Osmanlıspor

2.torbada yer alan takımlar

Ludogorets
Mönchengladbach
Rostov
Legia Varşova
Manchester United
Olympiakos
Anderlecht
AZ Alkmaar
Astra Giurgiu
Athletic Bilbao
Gent
Krasnodar
PAOK
Villarreal
Hapoel Beer-Sheva
Celta Vigo


UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kura heyecanı yaşanacak.

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