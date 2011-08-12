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UEFA'da Olimpiyakos Volu'nun yerine Differdange oynayacak PARİS (A.A)

12 Ağustos 2011 15:54

-UEFA'da Olimpiyakos Volu'nun yerine Differdange oynayacak PARİS (A.A) - 12.08.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), UEFA Avrupa Ligi'nden ihraç edilen Yunan takımı Olimpiyakos Volu'nun yerine, 3. ön eleme turunda elenen Lüksemburg'un Differdange takımının play-off turunda oynamasına karar verdi. UEFA'nın kararında, Differdange'nin Fransa'nın Paris Saint Germain takımıyla 18 ve 25 Ağustos'ta play-off turunda karşılaşacağı belirtildi. Differdange, 3. ön eleme turunda Volu'ya elenmişti. UEFA, Yunanistan'da şike yaptığı gerekçesiyle 2. lige düşürülen, sonra Futbol Federasyonunun Temyiz Kurulu tarafından tekrar birinci lige alınan Olimpiyakos Volu takımının bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ne alınmayacağını, sonraki 2 sezonda da Avrupa kupalarından men edildiğini açıklamıştı.  Yunanistan'da ''şike iddiaları'' nedeniyle Futbol Federasyonunun (EPO) kararıyla küme düşürülen Olimpiyakos Volu ile Kavala takımları federasyonun Temyiz Kurulu tarafından tekrar birinci lige alınmıştı. Geçen sezon Yunanistan'da süper ligi 5. sırada tamamlayan Olimpiyakos Volu ve 7. sırada tamamlayan Kavala takımlarının itirazlarını inceleyen Temyiz Kurulu, Federasyonun bir önceki kararını bozarak, Olimpiyakos Volu'nun eksi 10, Kavala'nın eksi 8 puanla lige başlamasını kararlaştırmıştı. Kurul, iki kulübün başkanları için verilen ''ömür boyu spor müsabakalarından men, sportif etkinliklerle ilgilenme yasağı ve 90'ar bin avro para cezası'' kararlarını ise onaylamıştı.

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