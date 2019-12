UEFA'da 1.tur programı

UEFA kupası 1. tur ilk maçlarından 3'ü yarın oynanacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Kayserispor'un da yer aldığı 37 maç ise Perşembe günü yapılacak. Beşiktaş evinde Kharkiv'i ağırlarken, Kayserispor, Kezmanlı Paris Saint German'i konuk edecek. Galatasaray ise Bellinzona ile deplasmanda karşılaşacak.



Program şöyle:



16 EYLÜL SALI

19:00 APOEL Nicosia (Cyp) - Schalke 04 (Ger)

19:00 FC Nordsjælland (Den) - Olympiakos (Gre)

19:00 Hertha BSC (Ger) - St.Patricks (Irl)



18 EYLÜL PERŞEMBE

17:00 FC Moscow (Rus) - FC Copenhagen (Den)

17:20 Litex Lovech (Bul) - Aston Villa (Eng)

19:00 Cherno More Varna (Bul) - Stuttgart (Ger)

19:30 Hapoel Tel Aviv (Isr) - St.Etienne (Fra)

19:30 Slaven (Cro) - CSKA Moscow (Rus)

19:45 Ostrava (Cze) - Spartak Moscow (Rus)

20:00 Brann (Nor) - Dep La Coruna (Esp)

20:00 Feyenoord (Ned) - Kalmar (Swe)

20:00 Hamburg (Ger) - Unirea Urziceni (Rom)

20:00 Nancy (Fra) - Motherwell (Sco)

20:00 Omonia Nicosia (Cyp) - Man City (Eng)

20:00 Portsmouth (Eng) - Guimaraes (Por)

20:00 Wolfsburg (Ger) - Rapid Bucuresti (Rom)

20:15 Slavia Prague (Cze) - FC Vaslui (Rom)

20:30 Austria Wien (Aut) - Lech Poznan (Pol)

20:30 BESİKTAS (TUR) - FC Kharkiv (Ukr)

20:30 Zilina (Svk) - Levski Sofia (Bul)

20:45 NEC Nijmegen (Ned) - Dinamo Bucuresti (Rom)

20:45 Poli Timisoara (Rom) - Partizan Belgrad (scg)

21:00 Bellinzona (Sui) - GALATASARAY (TUR)

21:00 KAYSERİSPOR (TUR) - Paris SG (Fra)

21:00 Young Boys (Sui) - Club Brügge (Bel)

21:30 Santander (Esp) - Honka (Fin)

21:45 Brøndby (Den) - Rosenborg (Nor)

21:45 Din. Zagreb (Cro) - Sparta Prague (Cze)

21:45 Dortmund (Ger) - Udinese (Ita)

21:45 Milan (Ita) - FC Zurich (Sui)

21:45 Sampdoria (Ita) - Kaunas (Ltu)

21:45 Sevilla (Esp) - Salzburg (Aut)

21:50 Rennes (Fra) - Twente (Ned)

22:00 Borac C. (scg) - Ajax (Ned)

22:00 Napoli (Ita) - Benfica (Por)

22:05 Everton (Eng) - St.Liege (Bel)

22:10 Tottenham (Eng) - Wisla Krakow (Pol)

22:30 Braga (Por) - Artmedia Brat. (Svk)

23:00 Maritimo (Por) - Valencia (Esp)

23:00 Setubal (Por) - Heerenveen (Ned)