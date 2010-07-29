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Spor

UEFA.COM: COSTANZO PLANI BOZDU ANKARA (A.A)

29 Temmuz 2010 14:37

-UEFA.COM: COSTANZO PLANI BOZDU ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) internet sitesi, Fenerbahçe'nin, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmasını, ''Costanzo, 10 kişi kalan Fenerbahçe'nin planını bozdu'' başlığıyla duyurdu. UEFA'nın sitesinde yer alan haberde, Costanzo'nun, penaltıdan attığı golle 10 kişilik Fenerbahçe'nin gelecek haftaki rövanş maçında garanti gibi görünen tur şansını engellediği ifade edildi. Emre Belözoğlu'nun ilk 5 dakikada kaydettiği golle takımına güzel bir başlangıç sağladığı belirtilen haberde, rakip takımdan Dudar'ın ise 17. dakikada attığı kafa golüyle beraberliği sağladığı belirtildi.  Sarı-lacivertli takımın, ilk yarıdan 3 dakika önce Miroslav Stoch'un golüyle 2-1 öne geçtiği kaydedilen haberde, 1 dakika sonra da Kazım'ın ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldığına dikkat çekildi. Haberde, Costanzo'nun 89. dakikada Selçuk'un ceza alanı içinde Degen'i düşürmesiyle kazanılan penaltı atışını gole çevirerek, durumu 2-2'ye getirdiği anlatıldı.

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