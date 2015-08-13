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Spor

UEFA Yılın Futbolcusu adaylarını açıkladı

UEFA, 2014-15 Avrupa'da Yılın Futbolcusu adaylarını 10'dan 3'e indirdi

13 Ağustos 2015 13:27

UEFA, 2014-15 Avrupa'da Yılın Futbolcusu adaylarını üçe indirdi. UEFA, Barcelona'nın yıldızları Lionel Messi ile Luis Suarez ile birlikte Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın gol ayağı Cristiano Ronaldo'yu yılın futbolcusuna aday gösterdi. Kazanan ise 27 Ağustos'ta açıklanacak.

UEFA'ya bağlı 54 üye ülkeden gazeteciler en iyi 5 oyuncuyu seçerken, puanlama 1.'ye 5, 2.'ye 4 şeklinde yapıldı. En yüksek oyu alan 10 oyuncu arasından da finale kalan 3 isim belli oldu. Oylama sonucuna göre; son üçe kalan Barcelona'dan Lionel Messi ile Luis Suarez, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, UEFA tarafından 2014-15 sezonunda yılın futbolcusuna aday gösterildi.

 

Favori Lionel Messi

 

Favori, 2014-15 sezonunda tüm büyük kupaları kazanan Lionel Messi. Messi geçen sezon sadece La Liga, İspanya Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmakla kalmadı; La Liga tarihinin en golcü oyuncusu ünvanını Telmo Zarra'dan devraldı.

 

Ronaldo'dan kariyer rekoru

 

Ronaldo, geride kalan sezonda büyük bir kupa alamasa da etkileyici istatistikleri ile dikkat çekti. Yıldız oyuncu La Liga'yı 48 golle gol kralı olarak tamamladı. Sezon boyunca toplam 61 kez fileleri havalandırarak kariyer rekorunu kırdı. Bu süreçte Alfredo Di Stefano'yu geride bırakarak, kulüp tarihinin en golcü 2. oyuncusu unvanını aldı.

Luis Suarez ise ısırık cezası nedeniyle sezona yavaş başlasa da, Barcelona'nın tüm büyük kupaları kazanmasında büyük pay sahibiydi. Uruguaylı golcü takımına en büyük katkıyı, Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'a attığı golle sağladı.

UEFA Avrupa Yılın Oyuncu’su ödülünün ilk sahibi 2011 yılında Lionel Messi olmuştu... 2012'de Andres Iniesta, 2013'te Frank Ribery ve geçen yıl Cristiano Ronaldo bu prestijli ödüle layık görülmüştü.

 

Diğer adaylar

 

4 Gianluigi Buffon (Italy – Juventus) 24 puan

5 Neymar (Brezilya – Barcelona) 23

6 Eden Hazard (Belçika – Chelsea) 21

7 Andrea Pirlo (İtalya – Juventus) 12

8 Arturo Vidal (Şili – Juventus, şimdi Bayern München) 11

9 Carlos Tevez (Arjantin – Juventus, şimdi Boca Juniors) 8

10 Paul Pogba (Franse – Juventus) 5

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