UEFA ülke puanı sıralamasında korkulan oldu

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya elenmesinin ardından, UEFA ülke sıralamasında korkulan oldu. 2023 - 2024 Sezonunda Süper Lig şampiyonu haziran ayında Devler Ligi 1. ön elemesinden başlayacak.

Galatasaray'ın dün UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanşında Barcelona ile oynadığı karşılaşma, ülke puanı için de çok önemliydi. Sarı-Kırmızılılar, eğer dün Katalan ekibi karşısında kazansaydı ve çeyrek finale yükselseydi Türkiye 600 puan daha kazanacaktı.

Galatasaray'ın Kupa 2'ye veda etmesinin ardından bu sezon Avrupa'da mücadele eden takımımız kalmadı. Hal böyle olunca 27.100 puanla 20. sırada bu sezonu kapatan Türkiye'nin 15.'lik şansı da ortadan kalkmış oldu.

Şampiyonlar Ligi mesaisi haziranda başlayacak

Türkiye 2023-2024 sezonundan itibaren artık Avrupa Kupaları'na 4 takımla katılacak. Üstelik tek takımla yer alacağımız Devler Ligi'ne de şampiyonumuz 1. ön eleme turundan katılacak ve haziran ayının başından itibaren Avrupa mücadelesine başlamak zorunda kalacak. Ayrıca kupa şampiyonumuz da Avrupa Ligi'ne gidemeyecek, Haziran ayının ortasında Konferans Ligi'nde 2. ön elemeden start verecek.

Önümüzdeki sezon da ön eleme

Avrupa'da son dönemde yaşadığımız düşüş nedeniyle önümüzdeki sezon da şampiyonumuz gruplara kalamayacak, 3. ön elemeden katılacak. Rus takımları turnuva dışında bırakılmaya devam ederse şampiyonumuz Play-Off'tan başlayacak.

2022-23'te Avrupa'ya katılım

Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu.

Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

(Not: Bu katılım şartları; 2022-23 sezonu için 2020-21 UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'na göre uygulanacak ve 5 takımla temsil edileceğiz.)

2023-24'te Avrupa'ya katılım

Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu.

Lig ikincimiz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Tur parası gitti

Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu'na kalarak 17.5 milyon Euro gelirin sahibi olan Galatasaray, eğer Barcelona'yı devirip, adını çeyrek finale yazdırsaydı kasasına ek olarak 1.8 milyon Euro koyacaktı. Fakat Katalan ekibine diş geçiremeyen ve turnuvaya veda eden Aslan, bu geliri kazanma şansını kaybetti.