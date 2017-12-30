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Spor

UEFA tüm zamanların en iyi kulüpleri listesini açıkladı

Listede Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da yer alıyor

30 Aralık 2017 23:12

UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı.
Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2'nci sırada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3'üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.

Listede Galatasaray 20'nci, Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci, Trabzonspor 113'üncü sırada yer aldı.

İlk 10 sırada yer alan takımlar ve Türkiye temsilcilerinin sıralamaları şu şekilde:

1 - Real Madrid
2 - Bayern Münih
3 - Barcelona
4 - Manchester United
5 - Juventus
6 - Milan
7 - Benfica
8 - Porto
9 - Liverpool
10 - Arsenal
20 - Galatasaray
47 - Fenerbahçe
51 - Beşiktaş
113 - Trabzonspor

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