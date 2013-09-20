UEFA Trabzonspor'un Avrupa gelirlerine geçici olarak el koydu

UEFA Finansal Kontrol Kurulu, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu altı kulübün Avrupa gelirlerine geçici olarak el koydu.

Yapılan açıklamada, 6 kulübün finansal fair-play kuralları çerçevesinde uyması gereken kurallara uymadığı vurgulandı. Gelirlerine el konulan 6 kulübün 30 Haziran itibariyle, diğer kulüplere ve oyunculara yapması gereken ödemeleri yapmadığı ya da vergi ödemelerinde aksama gerçekleştirdiği ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak araştırma yapan UEFA yetkililerinin, Trabzonspor’la birlikte FC Astra Ploieşti (Romanya), FC Metalurh Donetsk (Ukrayna), HNK Hajduk Split (Hırvatistan), HSK Zrinjski (Bosna Hersek) ve Skonto FC (Letonya) bulunuyor. Ayrıca 25 kulübün de bu konuyla ilgili olarak izlendiği ve kurallara uymadıkları takdirde, benzer yaptırımın onlara da uygulanacağı ifade edildi.