T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Trabzonspor'un Avrupa gelirlerine geçici olarak el koydu

UEFA Mali Kontrol Komitesi, Trabzonspor'un Avrupa Kupaları'ndan elde ettiği gelire geçici olarak el koydu

20 Eylül 2013 21:47

UEFA Finansal Kontrol Kurulu, Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu altı kulübün Avrupa gelirlerine geçici olarak el koydu.

Yapılan açıklamada, 6 kulübün finansal fair-play kuralları çerçevesinde uyması gereken kurallara uymadığı vurgulandı. Gelirlerine el konulan 6 kulübün 30 Haziran itibariyle, diğer kulüplere ve oyunculara yapması gereken ödemeleri yapmadığı ya da vergi ödemelerinde aksama gerçekleştirdiği ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak araştırma yapan UEFA yetkililerinin, Trabzonspor’la birlikte  FC Astra Ploieşti (Romanya), FC Metalurh Donetsk (Ukrayna), HNK Hajduk Split (Hırvatistan), HSK Zrinjski (Bosna Hersek) ve Skonto FC (Letonya) bulunuyor. Ayrıca 25 kulübün de bu konuyla ilgili olarak izlendiği ve kurallara uymadıkları takdirde, benzer yaptırımın onlara da uygulanacağı ifade edildi.

ETİKETLER

uefaavrupa gelirleriel koydu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24