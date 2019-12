-UEFA SÜRECİN HIZLANMASINI İSTİYOR NYON (A.A) - 18.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Lutfi Arıboğan ve beraberindeki heyetin İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yaptıkları görüşmeler sona erdi. TFF Hukuk Müşaviri Prof. Dr. İlhan Helvacı, İcra Kurulu Üyesi Kemal Olgaç ve Avukat Levent Polat'ın da yer aldığı heyet, UEFA'nın turnuvalar departmanı sorumlusu Giorgi Archetli, ulusal federasyonlardan sorumlu departman yöneticisi Thierry Favre ve UEFA Avukatları Pierre Cornu ve Alasdair Bell ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmelere tatilde olduğu için UEFA Başkanı Michel Platini katılmadı. TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan, görüşmelerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA yetkilileriyle daha önceden planlanmış bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Çok başarılı bir toplantı oldu. UEFA bu süreçte TFF'ye olan güvenini belirtti. UEFA'nın şike konusundaki duyarlılığını biliyoruz. Türk polisine ve savcılarına şike soruşturmasına ilişkin çalışmaları nedeniyle takdirlerini ilettiler. TFF'nin henüz resmi belge ve delillere sahip olmadığını, bu nedenle sürecin hızlanmadığının bilincindiler. Gerekli belge ve delillere sahip olduktan sonra TFF'nin gerekeni yapacağının da farkındalar'' diye konuştu. UEFA yetkilileriyle günlük olarak şike soruşturmasına ilişkin bilgilerin sözlü ve yazılı raporlar halinde paylaşıldığını ve süreci birlikte takip ettiklerini dile getiren Arıboğan, şöyle devam etti: ''İşbirliğimiz sürecek. Bu sürecin en başından itibaren UEFA konuyu bizimle birlikte takip ediyor. TFF ile benzer düşünceler içindeler. Hemen hemen her konuda TFF'nin kararlarını destekliyorlar. Ancak UEFA yarışmalarına ilişkin olarak sürecin hızlanması gerektiğini belirtiyorlar.'' Şike soruşturmasıyla ilgili olarak geçen haftadan bu yana resmi belgeleri beklediklerini vurgulayan Arıboğan, ''Konunun gizliliğinden dolayı federasyonumuza belge ve delil aktarımı gecikti. Bu soruşturma ile ilgili bir durum. Fakat bu hafta içinde gerekli belge ve delillerin tarafımıza ulaşacağını düşünüyoruz'' diye konuştu. TFF Yönetim Kurulu'nun yarın saat 16.00'da İstanbul'da bir toplantı gerçekleştireceğini ve bu toplantıda süreçle ilgili her türlü konunun detaylı olarak ele alınacağını açıklayan Arıboğan, ''Toplantının sonucuna ilişkin şimdiden bir açıklama yaparak, kamuoyunda beklenti oluşturmak doğru olmaz. Her gün bu konuda yeni gelişmeler oluyor. Ayrıca soruşturmanın genişleyip, genişlemeyeceğini de bilmiyoruz'' ifadelerini kullandı. Lutfi Arıboğan, Beşiktaş Kulübü'nün, Türkiye Kupası'nı gözaltındaki kulüp yetkilileri aklanana kadar iade etme talebiyle ilgili olarak da ''Etik bir davranış. Fakat bu konuda da federasyon yönetiminin bir karar alması gerekiyor'' diyerek sözlerini tamamladı. Bu arada, TFF Başkanvekili Lutfi Arıboğan ve beraberindeki heyet, TSİ 18.55 uçağıyla Cenevre'den, İstanbul'a dönecek.