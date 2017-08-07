UEFA Süper Kupa'da 1.2 milyar Euro'luk randevu!

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United, bugün 21.45'te Makedonya'nın Üsküp kentinde karşı karşıya gelecek ve maç TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak. İki takımın Transfermarkt verilerine göre yaklaşık piyasa değeri toplamı, 1 milyar 273 milyon Euro.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, İspanyol ekip Real Madrid'in futbolcularının yaklaşık değeri 714 milyon 800 bin Euro. Son UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İngiliz temsilcisi Manchester United'ın değeri de 558 milyon 850 bin Euro.

En değerlisi Ronaldo

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 100 milyon Euro, Galli futbolcusu Gareth Bale 80 milyon Euro ve Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba 75 milyon Euro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak dikkati çekti.