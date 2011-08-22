UEFA şikeye el koydu

T24 -



Durum nedir meslektaş?



Tehlike kapıda



Galatasaray ne demişti?



Savunmayı bekliyoruz



Milliyet'in haberine göreUEFA Türkiye’deki şike ve teşvik tartışmalarına resmen el koydu.UEFA Başkanı Michel Platini’nin talimatıyla bu sabah İstanbul’a gelecek olan Corno, şike soruşturmasını yürüten Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile Beşiktaş Adliyesi’nde görüşerek, gelişmeleri ilk ağızdan dinleyecek.Şike konusunda UEFA’nın en yetkili uzmanı olarak tanınan Corno’nun Berk ile yapacağı görüşmeye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve Başkan Vekili Lütfi Arıboğan’ın da eşlik etmesi beklenirken, sürpriz ziyaretin bir nedeninin de Galatasaray Kulübü tarafından hafta içinde federasyonun şike kararıyla ilgili yaptığı açıklamalar olduğu ileri sürüldü.UEFA kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pierre Corno’nun savcı Berk ile yapacağı görüşmede soruşturma süreci hakkında bilgi alacağı, toplanan delil ve belgelerin değerlendirmesini isteyeceği ifade edildi. Eski bir savcı olan Corno’nun meslektaşı ile biraraya gelmeden önce Futbol Federasyonu Başkanı Aydınlar’dan da konunun sportif boyutuyla ilgili görüşlerini dinlemesinin beklendiği ifade edildi. Yaklaşık 2 aydır Türk futbolunda görülmemiş bir krize neden olan şike ve teşvik soruşturmasını dikkatle izleyen UEFA’nın, özellikle medyada yer alan iddialar üzerinde durduğu kaydedildi.UEFA’nın üst düzey bir disiplin müfettişini Türkiye’ye gönderme kararı almasından sonra gözler Corno’nun ziyaretinden sonra Avrupa Futbol Birliği’nin bir numaralı ismi Michel Platini’ye sunacağı rapora çevrilecek.Avrupa Kupaları’nda mücadele eden ve adı şike soruşturmasında geçen Türk takımlarının kaderini de belirlemesi beklenen süreçte, Corno’nun gözlemleri ve tespitleri şike yapıldığı yönünde olursa aralarında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da bulunduğu temsilcilerimizin Avrupa’dan ihracı gündeme gelebilecek.Futbol Federasyonu yönetim kurulunun şike ve teşvik incelemesiyle ilgili 15 Ağustos’ta aldığı kararlardan sonra iki kez ağır ifadeler içeren açıklamalar yapan Galatasaray Kulübü, UEFA’yı işaret ederek, “Kendi kangrenli parmağımızı kendimiz kesemezsek, birileri gelir kolumuzu keser. Biz yapamadık, onlar yaptı diyemeyiz” suçlamasında bulunmuştu.Federasyon ise bu açıklamaya anında yanıt vererek sarı-kırmızılı yönetimi sert bir dille eleştirmiş ve “Federasyonumuzu hukuka aykırı davranan bir kurum olarak lanse eden ve yurt dışına şikayet etme gibi tarihi yanılgıya düşenleri, Türk futbol tarihimiz affetmeyecektir” ifadeleri içeren yanıtını resmi internet sitesinden yayımlamıştı.Futbol Federasyonu yetkililerinin Pierre Corno ile yapacağı görüşmede geçen hafta alınan “ara kararın” yasal dayanaklarını açıklayacağı, şüpheli şahıs ve kulüplerin savunmalarının savcılık tarafından konan gizlilik kararı nedeniyle alınamadığını anlatacağı bildirildi. CAS’ın (Uluslararası Spor Mahkemesi) “savunma hakkı ihlal edilemez temel bir ilkedir” kararının hatırlatılacağı görüşmede, sportif anlamda disiplin uygulamalarının uygulamaya konabilmesi için gizlilik kararının kalkmasının beklendiği ve bu aşamadan sonra Etik Kurulu’nun yeniden görevlendirileceği söylenecek.Bu arada federasyonun Etik Kurulu tarafından geçen hafta yönetime sunulan raporunu da Corno ile paylaşacağı, buradaki tespitler ve şüpheler konusunda kendisini bilgilendireceği öğrenildi.