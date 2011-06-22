-UEFA, SARACOĞLU'NU İNCELEDİ İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - UEFA yetkilileri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda incelemelerde bulundu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, UEFA yetkililerinin, 2011-2012 sezonu öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda incelemelerde bulundukları bildirildi. Yapılan açıklamada, Sam Momen, John Borton, Thomas Klar ve Alice Riedweg'den oluşan 4 kişilik UEFA delegesinin, bugün sabah saatlerinde kulübü ziyaret ettiği, 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar'ın da yer aldığı ifade edildi. Kulübün diğer birimlerinin yetkililerinin de katıldığı ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantı sonrasında UEFA yetkilileri, stadı gezdi. Delegasyon; yönetim kurulu locası, tribünler, soyunma odaları, basın toplantı odası ve UEFA ofisini gezerek yeni sezon öncesinde gözlemlerde bulundu.