-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye dek Türkiye'den sadece 4 takım katılırken, bu sezon Fenerbahçe'nin yerine bu lige alınan Trabzonspor 5. takım oldu. 1992-93 sezonundan bu yana düzenlenen organizasyona Trabzonspor bu sezon ilk kez katılırken, ''Devler Ligi'' tarihinde daha önce Galatasaray 10, Fenerbahçe 6, Beşiktaş 5, Bursaspor ise 1 kez mücadele etti. Galatasaray 74, Fenerbahçe 40, Beşiktaş 30, Bursaspor da 6 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı. Türk takımları ''Devler Ligi''nde toplam 150 maça çıkarken, 38 galibiyet, 29 beraberlik, 83 de yenilgi aldı. Bu maçlarda toplam 139 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 257 gol gördü. Türk takımlarının ''Devler Ligi''nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu. Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra ''Zico'' yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk 2 eleme turu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. (A) Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden sarı-kırmızılılar 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. (A) ve (B) gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı.