-UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PERDE AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2010-2011 sezonu yarın ve çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonununda, en kötü rekor Beşiktaş'a ait. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda mücadele ettikleri Şampiyonlar Ligi'nde, 6 Kasım 2007'de deplasmanda karşılaştıkları İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilirken, bu skor, Şampiyonlar Ligi'nin en farklı sonucu olarak da tarihe geçti. Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 yenik ayrıldı ve bu sonuç Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisi oldu. ''Kara Kartallar'' ayrıca, 2000 yılında yine bu ligde yine bir İngiliz takımı olan Leeds United karşısında da 6-0 yenilirken, bu mağlubiyet de Şampiyonlar Ligi'nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı. İngiltere'nin Arsenal takımının Çek Cumhuriyeti'nden Slavia Prag'ı 7-0, İtalya'nın Juventus takımının da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini yine 7-0 yendiği karşılaşmalar da Şampiyonlar Ligi'nin Liverpool-Beşiktaş maçından sonraki en farklı galibiyetleri oldu. -EN ÇOK OYNAYANLAR ARASINDA RAUL VE ROBERTO CARLOS VAR- Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu bu sezon Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olan Real Madrid'in eski kapatın Raul Gonzales oldu. Raul, 130 maçla ilk sırada yer alırken, eski Fenerbahçeli Roberto Carlos, 120 maçla ikinci sırada yer aldı. Manchester United'ın İskoç futbolcusu Ryann Giggs ise 118 maçla üçüncü sırada bulunuyor. -EN ÇOK GOL ATAN DA RAUL- 1992-93 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan organizasyonda en çok gol atan futbolcu da Raul Gonzales. Raul, oynadığı 130 maçta 66 gol atarken, PSV Eindhoven, Manchester United ve Real Madrid'de forma giyen şimdi de Almanya'nın Hamburg takımında oynayan Hollandalı futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 56 golle ikinci sırada yer aldı. Sezon başında ABD'ye transfer olan Fransız futbolcu Thierry Henry ise Monaco, Arsenal ve Barcelona formalarıyla 50 gol atarak, 3. sıraya yerleşti. -EN HIZLI GOL MAKAAY'DAN- Şampiyonlar Ligi'nin en hızlı golünü Hollandalı futbolcu Roy Makaay attı. Makaay, Alman takımı Bayern Münih'in 7 Mart 2006'da İspanya'nın Real Madrid takımını 2-1 yendiği maçın henüz 10.03'üncü saniyesinde gol atarak, bu turnuvanın en hızlı golüne imza koymuş oldu. -BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN NİSTELROOY- Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan futbolcu Hollandalı Ruud van Nistelrooy oldu. Nistelrooy, Manchester United'da forma giyerken 2002-03 sezonunda 12 gol atarak, bir sezonda en çok gol kaydeden futbolcu olarak tarihe geçti. -BİR MAÇTA 4 GOL BİRDEN ATANLAR- Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 4 gol birden atan 5 futbolcu bulunuyor. Marco Van Basten, Simone Inzaghi, Dado Prso, Ruud Van Nistelrooy, Andriy Shevchenko ve son olarak da Lionel Messi bir maçta 4 gol atan futbolcular olarak dikkati çekti. -EN HIZLI ''HAT TRICK''- Ligde en hızlı ''hat trick''i Blackburn Rovers forması giyen Mike Newell yaptı. Newell, 6 Aralık 1995'te oynanan Rosenborg maçında 9 dakikada 3 gol birden atarak, en hızlı ''Hat Trick'' yapan futbolcu oldu. En genç gol atan futbolcu, 1 Ekim 1997'de Rosenborg-Olympiakos maçında, fileleri havalandıran Peter Ofiriquaye olurken, bu futbolcu gol attığında 17 yaş 195 günlüktü. Barcelona'nın genç yıldızı Bojan Krkic de Schalke 04'ü 1-0 yendikleri maçta 17 yaş, 217 günlükken gol attı ve bu kategoride 2. sırayı elde etti. -SEEDORF, 3 FARKLI KULÜPTE 4 KUPA KAZANDI- Şampiyonlar Ligi'nde rekorlara genelde Hollandalı futbolcular sahip olurken, yine bir Hollandalı olan Clarence Seedorf, 3 farklı kulüpte 4 kupa kazanan tek futbolcu olarak tarihe geçti. Seedorf, 1995'te Ajax, 1998'de Real Madrid, 2003 ve 2007 yıllarında ise Milan formalarıyla Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmayı başardı. -''KUPA 1''İ KAZANAN EN YAŞLI VE EN GENÇ TEKNİK DİREKTÖR- Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en genç teknik adam Jose Villalonga olurken, en yaşlısı ise Raymond Goethals. Real Madrid, 1956 yılında kupayı kazanırken teknik direktörü Villalonga henüz 36 yaşından 185 gün almıştı. Olympique Marsilya'nın 1993 yılında kazandığı kupada takımın başında olan Belçikalı Raymond Goethals ise 71 yaş 232 gün ile kupayı kaldıran en yaşlı teknik direktör oldu.