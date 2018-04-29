UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde maç saatlerini değiştirdi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), organize ettiği Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kurallarında bazı değişiklikler yaptı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde maç saatlerini de değiştirdi.

TSİ 22:45 olan klasikleşen maç saati, TSİ 23:00'e çekildi.

UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.

Salı ve Çarşamba günleri belirlenecek olan ikişer maç ise Türkiye saatiyle 20:55 ve 21:55'te oynanacak.

UEFA'dan Salı günü yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki sezondan itibaren sezon ortasında başka bir takıma transfer olan futbolcular Avrupa kupalarında ilerleyen turlarda yeni takımlarının formasını giyebilecek.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar, herhangi bir kısıtlama olmadan daha önce bildirdikleri kadrolara 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

Uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile Süper Kupa'da final maçlarında 18 futbolcu olan maç kadrosu kontenjanı da 23 futbolcuya yükseltildi.