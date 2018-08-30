UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu

İSTANBUL, (DHA)
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak takımlar belli oldu. Fransa\'nın Monaco kentinde bulunan Grimaldi Forum\'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında D Grubu\'nda yer alan Galatasaray\'ın rakipleri Rusya\'dan Lokomotiv Moskova, Portekiz\'den Porto, Almanya\'dan Schalke 04 oldu. Şampiyonlar Ligi\'nde ilk maçlar 18-19 Eylül tarihinde, final mücadelesi ise 1 Haziran 2019\'da İspanya\'nın Madrid şehrindeki Metropolitano Stadyumu\'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi\'ndeki gruplar şu şekilde oluştu;
A Grubu: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Club Brugge
B Grubu: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter
C Grubu: Paris Saint Germain, Napoli, Liverpool, Kızılyıldız
D Grubu: Lokomotif Moskova, Porto, Schalke 04, Galatasaray
E Grubu: Bayern Münih, Benfica, Ajax, AEK Atina
F Grubu: Manchester City, Shaktar Donetsk, Olympique Lyon, Hoffenheim
G Grubu: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova, Victoria Plzen
H Grubu: Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys
Şampiyonlar Ligi\'ndeki maçların tarihleri şöyle:
Grup 1. maçları: 18 - 19 Eylül
Grup 2. maçları: 2 - 3 Ekim
Grup 3. maçları: 23 - 24 Ekim
Grup 4. maçları: 6 - 7 Kasım
Grup 5. maçları: 27 - 28 Kasım
Grup 6. maçları: 11 - 12 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 12 - 13 Şubat 2019 ve 19 - 20 Şubat 2019
Son 16 turu rövanş maçları: 5 - 6 Mart 2019 ve 12 - 13 Mart 2019
Çeyrek final ilk maçları: 9 - 10 Nisan 2019
Çeyrek final rövanş maçları: 16 - 17 Nisan 2019
Yarı final ilk maçları: 30 Nisan / 1Mayıs 2019
Yarı final rövanş maçları: 7 - 8 Mayıs 2019
Final maçı: 1 Haziran 2019