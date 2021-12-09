UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grupların 6. ve son haftasındaki yedi maç oynandı ve bir üst tur ile Avrupa Ligi'ne yükselen takımlar bir grup haricinde netleşti.
Gecenin sonuçları şöyle:
- Bayern Münih 3 - 0 Barcelona
- Benfica 2 - 0 Dinamo Kiev
- Manchester United 1 - 1 Young Boys
- Atalanta - Villareal Ertelendi
- Wolfsburg 1 - 3 Lille
- Salzburg 1 - 0 Sevilla
- Zenit 3 - 3 Chelsea
- Juventus 1 - 0 Malmö
Bayern sürprize izin vermedi
E Grubu'nda liderliği garantileyen Bayern Münih, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Maça rotasyon yapmadan başlayan Alman devi 34'te Müller 43'te Sana 62'de Musiala'nın golleriyle 3 puana uzandı. E Grubu'nun diğer mücadelesinde Benfica, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek ikinci sıraya tırmandı ve son 16'ya kalmaya hak kazandı.
Manchester United yedekleriyle çıktı, berabere kaldı
F Grubu'nda liderliği garantileyen Manchester United, Young Boys'u ağırladı. Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü Ralf Rangnick yedek oyuncularına şans verdi. 9. dakikada Greenwood, Manchester United'ı şahane bir golle 1-0 öne geçirdi. Young Boys 42'de Fabian Rieder ile skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Grubun diğer mücadelesi olan Atalanta - Villarreal ise yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Lille ve Salzburg turladı
G Grubu'nda ise Türk oyuncular Burak Yılmaz ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Salzburg'la birlikte bir üst tura yükseldi. 11. dakikada Burak Yılmaz, Lille'i Wolfsburg deplasmanında 1-0'lık üstünlüğe taşırken 72'de David, 77'de ise Angel Gomes farkı 3'e çıkardı. Wolfsburg 89'de Steffen ile farkı 2'ye indirse de kalan dakikalarda gol olmayınca Lille 3 gollü bir galibiyet alarak puanını 11'e yükseltti ve lider olarak son 16'ya kaldı. Grubun diğer mücadelesinde ise Salzburg, Sevilla'yı 1-0 mağlup ederek ikinci sırada bir üst tura yükseldi. Mücadelenin tek golü 50. dakikada Noah Okafor'dan geldi. Sevilla'da Joan Jordan 56 ve 64'te gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.
Zenit 1 puanı 90+4'te aldı
Son 16 turuna kalmayı önceden garantileyen Chelsea, Zenit deplasmanından 3-3 beraberlikle ayrılarak grubu ikinci sırada tamamladı. İngiltere temsilcisinin gollerini 2. ve 85. dakikalarda Timo Werner, 62. dakikada Romelu Lukaku, Rus ekibinin gollerini ise 38. dakikada Claudinho, 41. dakikada Sardar Azmoun, 90+4. dakikada Magomed Ozdoev attı. Maçın 82'nci saniyesinde fileleri havalandıran Werner, John Terry'yi (86 saniye) geride bırakarak Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü attı.
Juventus lider bitirdi
Grubun diğer mücadelesinde ise tur atlamayı önceden garantileyen İtalya temsilcisi Juventus, konuk ettiği İsveç'in Malmö takımını 18. dakikada Moise Kean'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Juventus 15 puanla lider, Chelsea ise 13 puanla ikinci olarak üst tura kaldı. 5 puanla grubu üçüncü sırada tamamlayan Zenit ise yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam etme hakkı elde etti.