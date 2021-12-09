UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda grupların 6. ve son haftasındaki yedi maç oynandı ve bir üst tur ile Avrupa Ligi'ne yükselen takımlar bir grup haricinde netleşti.

Gecenin sonuçları şöyle:

Bayern Münih 3 - 0 Barcelona

Benfica 2 - 0 Dinamo Kiev

Manchester United 1 - 1 Young Boys

Atalanta - Villareal Ertelendi

Wolfsburg 1 - 3 Lille

Salzburg 1 - 0 Sevilla

Zenit 3 - 3 Chelsea

Juventus 1 - 0 Malmö

Bayern sürprize izin vermedi

E Grubu'nda liderliği garantileyen Bayern Münih, Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Maça rotasyon yapmadan başlayan Alman devi 34'te Müller 43'te Sana 62'de Musiala'nın golleriyle 3 puana uzandı. E Grubu'nun diğer mücadelesinde Benfica, Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek ikinci sıraya tırmandı ve son 16'ya kalmaya hak kazandı.

Manchester United yedekleriyle çıktı, berabere kaldı

F Grubu'nda liderliği garantileyen Manchester United, Young Boys'u ağırladı. Kırmızı Şeytanlar'ın yeni teknik direktörü Ralf Rangnick yedek oyuncularına şans verdi. 9. dakikada Greenwood, Manchester United'ı şahane bir golle 1-0 öne geçirdi. Young Boys 42'de Fabian Rieder ile skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Grubun diğer mücadelesi olan Atalanta - Villarreal ise yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Lille ve Salzburg turladı