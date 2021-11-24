UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası bu gece oynanan 8 karşılaşmayla başladı.

Bayern Münih'e ilk yarı yetti

Daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Bayern Münih, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk oldu.

Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi Alman ekibi, 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle 2-1 kazandı. Ukrayna temsilcisinin tek golü 70. dakikada Denys Harmash'tan geldi.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 9 maçta da gol atmayı başardı.

Hocasız Manchester United İspanya'da galip

Aynı saatte başlayan diğer maçta ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımını 2-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Manchester ekibinin gollerini 78. dakikada Cristiano Ronaldo ile 90. dakikada Jadon Sancho attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan beşinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev 1-2 Bayern Münih

Barcelona 0-0 Benfica

Villarreal 0-2 Manchester United

Young Boys 3-3 Atalanta

Lille 1-0 Salzburg

Sevilla 2-0 Wolfsburg

Chelsea 4-0 Juventus

Malmö 1-1 Zenit