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UEFA: ''Platini, Türkiye'ye söz vermedi'' NYON (A.A)

20 Ocak 2012 19:46

-UEFA: ''Platini, Türkiye'ye söz vermedi'' NYON (A.A) - 20.01.2012 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), başkanları Michel Platini'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının evsahipliği için Türkiye'ye söz verdiği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı. UEFA'nın açıklamasında, Platini'nin, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine, şampiyonaya üst üste 4. kez evsahibi adayı olmaları halinde kazanacaklarına güvence verdiği yönünde Türk basınında çıkan haberlerin ''temelsiz'' olduğu ifade edildi. Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının evsahipliğiyle ilgili sürecin henüz başlamadığı ve bu konuda bir takvimin de henüz belirlenmediği belirtildi.

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