UEFA Paris için karar aldı

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen terör saldırıları nedeniyle ilerleyen gönlerde yapılacak UEFA organizasyonları öncesinde bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı ve futbolcuların maçlara siyah pazu bandıyla çıkacağı açıklandı.



Akşam gazetesinin haberine göre; UEFA'dan yapılan açıklamada, Paris Emniyeti'ne göre en az 127 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları hakkında "Paris'te gerçekleşen trajik olaylar sebebiyle son derece şaşkın ve üzgünüz. Fransa'ya ve bu korkunç eylemlerden etkilenenlere, destek ve dayanışma dileklerimizi ifade etmek istiyoruz" denildi.

Organizasyonlarda saygı duruşu

İlerleyen günlerde yapılacak UEFA organizasyonlarının başında bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı ve oyuncuların karşılaşmalara siyah pazu bandıyla çıkacağı da belirtildi.