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UEFA Paris için karar aldı

UEFA, Paris'teki terör saldırıları için maçlara siyah bant ile çıkılma kararı aldı.

14 Kasım 2015 18:37

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen terör  saldırıları nedeniyle ilerleyen gönlerde yapılacak UEFA organizasyonları  öncesinde bir dakika saygı duruşunda bulunulacağı ve futbolcuların maçlara siyah  pazu bandıyla çıkacağı açıklandı.
 
Akşam gazetesinin haberine göre; UEFA'dan yapılan açıklamada, Paris Emniyeti'ne göre en az 127 kişinin  hayatını kaybettiği terör saldırıları hakkında "Paris'te gerçekleşen trajik  olaylar sebebiyle son derece şaşkın ve üzgünüz. Fransa'ya ve bu korkunç  eylemlerden etkilenenlere, destek ve dayanışma dileklerimizi ifade etmek  istiyoruz" denildi.

Organizasyonlarda saygı duruşu

 

İlerleyen günlerde yapılacak UEFA organizasyonlarının başında bir  dakika saygı duruşunda bulunulacağı ve oyuncuların karşılaşmalara siyah pazu  bandıyla çıkacağı da belirtildi. 

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