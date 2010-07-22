-UEFA MALLORCA'YI AVRUPA LİGİ'NE ALMADI MADRİD (A.A) - 22.07.2010 - Şenhan Bolelli - UEFA, ekonomik krizde olan ve borcu bulunan Mallorca kulübünü gelecek sezon Avrupa Ligi'ne almadı. İspanyol haber ajanslarında yer alan haberlerde, UEFA'nın resmi yazıyı Mallorca'ya gönderdiği bildirildi. 33 milyon avrosu maliyeye olmak üzere 90 milyon avroyu aşkın borcu olduğu iddia edilen Mallorca'nın, geçen sezon La Liga'yı 5. sırada bitirmesine rağmen, UEFA'nın aldığı kararla Avrupa kupalarında oynaması için gerekli olan lisansı geri alındı. Mallorca kulübü yöneticileri, bu zamana kadarki açıklamalarında, UEFA'nın kendilerini Avrupa Ligi'nden men etmesi halinde yasal tüm haklarını arayarak, dava açacaklarını söylemişlerdi. UEFA'nın Mallorca'nın yerine La Liga'yı 7. bitiren Villarreal'i Avrupa Ligi'ne dahil etmesi bekleniyor.