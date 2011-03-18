T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA LİGİ'NDE 8 TAKIM BELLİ OLDU ANKARA (A.A)

18 Mart 2011 03:03

-UEFA LİGİ'NDE 8 TAKIM BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - UEFA Avrupa Futbol Ligi'nde çeyrek finale kalan 8 takım belli oldu. Ligde bugün oynanan karşılaşmalardan sonra Porto, Braga, PSV Eindhoven, Villarreal, Dynamo Kiev, Benfica, Spartak Moskova ve Twente takımları çeyrek finale kaldı. Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Paris SG - Benfica..........................: ( 1 - 1 ) Manchester City - Dynamo Kiev...............: ( 1 - 0 )  Zenit-Twente................................: ( 2 - 0 ) Villarreal - Leverkusen.....................: ( 2 - 1 ) Liverpool - Braga...........................: ( 0 - 0 ) Rangers - PSV Eindhoven.....................: ( 0 - 1 ) Porto - CSKA Moskova........................: ( 2 - 1 ) Spartak Moskova - Ajax......................: ( 3 - 0 )

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24