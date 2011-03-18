-UEFA LİGİ'NDE 8 TAKIM BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 18.03.2011 - UEFA Avrupa Futbol Ligi'nde çeyrek finale kalan 8 takım belli oldu. Ligde bugün oynanan karşılaşmalardan sonra Porto, Braga, PSV Eindhoven, Villarreal, Dynamo Kiev, Benfica, Spartak Moskova ve Twente takımları çeyrek finale kaldı. Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Paris SG - Benfica..........................: ( 1 - 1 ) Manchester City - Dynamo Kiev...............: ( 1 - 0 ) Zenit-Twente................................: ( 2 - 0 ) Villarreal - Leverkusen.....................: ( 2 - 1 ) Liverpool - Braga...........................: ( 0 - 0 ) Rangers - PSV Eindhoven.....................: ( 0 - 1 ) Porto - CSKA Moskova........................: ( 2 - 1 ) Spartak Moskova - Ajax......................: ( 3 - 0 )