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Spor

UEFA Kupası'nda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Futbolda 2011-2012 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları İsviçre'de çekildi.

05 Ağustos 2011 03:00

T24 - Futbolda 2011-2012 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları İsviçre'de çekildi. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Rusya 2. Lig ekibi Alania'yla; Bursaspor Belçika'nın Anderlecht takımıyla, Trabzonspor ise İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla eşleşti.


Futbolda 2011-2012 sezonunu UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları bugün İsviçre'de çekilecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te, UEFA AVrupa Ligi kura çekimi ise TSİ 14.30'da başladı.


Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Rusya'nın Alania ekibiyle Bursaspor, Belçika'nın Anderlecht takımıyla, Trabzonspor ise İspanya'nın Athletic Bilbao takımıyla eşleşti.


UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ise ilk maçlar 18 Ağustos'ta, ikinci maçlar ise 25 Ağustos'ta yapılacak.


Beşiktaş'ın rakibi Alania geçen yıl Premiere Lig'den Rusya 1. Ligi'ne düştü. Kupa ikincisi olduğu için Avrupa Ligi'ne katıldı.


Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek bir diğer takım Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına doğrudan katılacak.


Ligde grup maçları 15 Eylül'de başlayacak. Kupanın finali 9 Mayıs 2012'de Bükreş'te oynanacak.


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