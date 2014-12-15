UEFA Kupası'nda Beşiktaş'a da, Trabzonspor'a da zor rakipler...

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci turda mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar İngiliz devi Liverpoolla eşleşirken, Trabzonspor, İtalyan temsilcisi Napoli ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi 2. tur kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.32 takımın yer aldığı kura çekiminde Beşiktaş seri başı olarak 1. torbada yer aldı. Siyah beyazlılar İngiltere takımlarından Liverpool ile eşleşti. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise kuraya 2. torbadan girdi ve İtalyan takımı Napoli ile eşleşti.
Aynı ülkenin takımlarıyla ile aynı gruptaki takımlar, birbirleriyle eşleşmediği 2.turda ilk maçlar 19 Şubat 2015'te, rövanşlar ise 26 Şubat'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nin final maçına da, 27 Mayıs 2015'te, Polonya'nın Varşova kentinde bulunan Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.
İşte eşleşmeler
LIVERPOOL - BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR - NAPOLI
Young Boys-Everton
Torino - Atletyico Bilbao
Sevilla - Borussia Mönchengladbach
Wolfsburg - Sporting Lizbon
Ajax - Legia Varşova
Aalborg - Club Brugge
Anderlecht - Dinamo Moskova
Dnipro -Olympiakos
Guingamp - Dinamo Kiev
Villarreal - Salzburg
Roma - Feyenoord
PSV - Zenit
Tottenham - Fiorentina
Celtic - Inter
Çekilişte seribaşı kulüpler, 19 ve 26 Şubat 2015'te yapılacak maçların ikincisini sahasında oynayacak.