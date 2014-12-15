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Spor

UEFA Kupası'nda Beşiktaş'a da, Trabzonspor'a da zor rakipler...

UEFA Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor'a zorlu rakipler çıktı

15 Aralık 2014 17:14

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci turda mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar İngiliz devi Liverpoolla eşleşirken, Trabzonspor, İtalyan temsilcisi Napoli ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi 2. tur kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.32 takımın yer aldığı kura çekiminde Beşiktaş seri başı olarak 1. torbada yer aldı. Siyah beyazlılar İngiltere takımlarından Liverpool ile eşleşti. Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise kuraya 2. torbadan girdi ve İtalyan takımı Napoli ile eşleşti.

Aynı ülkenin takımlarıyla ile aynı gruptaki takımlar, birbirleriyle eşleşmediği 2.turda ilk maçlar 19 Şubat 2015'te, rövanşlar ise 26 Şubat'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nin final maçına da, 27 Mayıs 2015'te, Polonya'nın Varşova kentinde bulunan Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.

 

İşte eşleşmeler

 

LIVERPOOL - BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR - NAPOLI

Young Boys-Everton

Torino - Atletyico Bilbao

Sevilla - Borussia Mönchengladbach

Wolfsburg - Sporting Lizbon

Ajax - Legia Varşova

Aalborg - Club Brugge

Anderlecht  - Dinamo Moskova

Dnipro -Olympiakos

Guingamp - Dinamo Kiev

Villarreal - Salzburg

Roma - Feyenoord

PSV - Zenit

Tottenham - Fiorentina

Celtic - Inter

Çekilişte seribaşı kulüpler, 19 ve 26 Şubat 2015'te yapılacak maçların ikincisini sahasında oynayacak.

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