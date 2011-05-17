-UEFA KUPASI YARIN SAHİBİNİ BULACAK LİZBON (A.A) - 17.05.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde finalde yarın iki Portekiz takımı Porto ve Braga karşı karşıya gelecek. İrlanda'nın başkenti Dublin'in Lansdowne Road Stadı'nda 21.45'te oynanacak maçta Braga, Avrupa kupalarındaki ilk finaline çıkacak. Porto'nun ise 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon Celtic (İskoçya) ve Sevilla'yı (İspanya) ön elemede geçerek Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Braga, Arsenal (İngiltere), Partizan (Sırbistan) ve Shakhtar Donetsk'in (Ukrayna) yer aldığı grupta 3. sırada yer alarak UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla Lech Poznan (Polonya), Liverpool (İngiltere), Dinamo Kiev (Ukrayna) ve Benfica'yı (Portekiz) eleyen Braga, adını finale yazdırdı. Porto ise Belçika'nın Genk takımını eleyerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı. L Grubunda Beşiktaş, Rapid Wien (Avusturyla) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) ile birlikte yer alan Porto, grubu lider tamamladı. Porto, sırasıyla Sevilla (İspanya) CSKA Moskova (Rusya), Spartak Moskova (Rusya) ve Villarreal'i (İspanya) eleyerek finalist oldu. -PORTO FAVORİ GÖRÜLÜYOR- Portekiz ligini namağlup şampiyon olarak tamamlayan ve çok formda bir takım görüntüsü veren Porto maça favori olarak çıkıyor. Bu sezon Portekiz Süper Kupasını da kazanan Porto, haftaya da Portekiz Kupası'nda final oynayacak. Braga bu sezonu 3. sırada tamamladı. Porto'nun teknik direktörü Andre Villas-Boas ve Braga'nın başındaki Domingos Paciencia ilk kez bir Avrupa kupası finalinde takımlarının başında olacaklar. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçın 13'ünü kazanan ve 43 gol atan Porto, tüm deplasman maçlarını da kazandı. Kolombiyalı forvet Radamel Falcao UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 17 golle bu kupada en çok gol atan oyuncu unvanını ele geçirdi. Porto'da savunma oyuncusu Jorge Fucile ve orta saha oyuncusu Cristiano Rodriguez sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Braga'da ise savunma oyuncuları Rodriguez ve Miguel Garcia ile forvet Paulo Cesar'ın maçta oynayıp oynamayacakları kesinlik kazanmadı. Porto ile Braga'nın bu sezon Portekiz liginde yaptıkları maçların ikisini de Porto kazandı. Muhtemel kadrolar: Porto: Helton - Cristian Sapunaru, Rolando, Maicon, Alvaro Pereira - Fredy Guarin, Fernando, Joao Moutinho - Hulk, Falcao, Silvestre Varela. Braga: Artur Moraes - Miguel Garcia, Alberto Rodriguez, Paulao, Silvio - Alan, Vandinho, Custodio, Hugo Viana - Lima, Meyong.