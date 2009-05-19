UEFA Kupası son sahibini arıyor



1971-72 sezonundan beri UEFA Kupası ismiyle düzenlenen organizasyon bu ismiyle son sahibini arıyor. Önümüzdeki yıl 'UEFA Avrupa Ligi' adını alacak organizasyonun son şampiyonu İstanbul'da Shakhtar Donetsk ve Werder Bremen arasında oynanacak final sonunda belli olacak.



Futbolda 38. ve son UEFA Kupası yarın İstanbul'da sahibini bulacak. Son kez ''UEFA Kupası'' adı altında oynanacak olan ve gelecek sezon ''UEFA Avrupa Ligi'' olarak yapılacak kupanın finalinde Almanya'nın Werder Bremen ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda kupayı müzelerine götürebilmek için mücadele edecek.



Her iki takım da kupa tarihinde ilk kez final oynayacak. Ukrayna'dan bir takım ilk kez finalde mücadele ederken, Alman takımları ise 13 kez mücadele ettikleri finalde, 6 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.



Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Kupası, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı. Organizasyonun adı 1971-72 sezonundan itibaren değiştirilirken, UEFA Kupası adını aldı.



