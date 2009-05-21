UEFA Kupası Shakhtar'ın

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Önümüzdeki sezon Avrupa Ligi adıyla yeni bir formata geçecek olan UEFA Kupası'nın, eski haliyle son finali Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynandı. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'le Alman ekibi Werder Bremen arasındaki final nefesleri kesti...2005’te Liverpool’un Milan karşısında 3-0 geriye düştüğü ama daha sonra silkinerek önce beraberliği sağlayıp ardından penaltılarla kupayı kucakladığı maçta, belki de Şampiyonlar Ligi tarihinin en zevkli finaline ev sahipliği yapan İstanbul, Avrupa futbolunun iki numaralı kupası için yeni bir sınav verdi... Bu kez rakipler Ukrayna’dan Shakhtar Donetsk ve Almanya’dan Werder Bremen'di...Öte yandan maçın tarihi de bir önemi de vardı: UEFA Kupası, önümüzdeki sezondan itibaren ‘Avrupa Ligi’ adı altında farklı bir formatla oynanacak. Final, eski uygulamanın da son randevusuydu...UEFA Kupası finalinde Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasındaki mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki final mücadelesine etkili başlayan Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, 6. dakikada Luiz Adriano ile bulduğu önemli pozisyonu değerlendiremedi. Ukrayna temsilcisinin ilk 10 dakikadaki baskısının ardından oyunu dengeleyen Werder Bremen, ikinci 10 dakikalık bölümde rakip ceza alanında daha çok görünen taraf oldu. Rakibinin hücum organizasyonlarını savunmada iyi savuşturan, hücuma çıktığında hızlı oynayan Shakhtar Donetsk, 25. dakikada Luiz Adriano'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra üst üste geliştirdiği atakların ardından, kendi yarı alanında Werder Bremen'in hücumlarını kesmeye çalışan Shakhtar Donetsk, 35. dakikada kalesinde golü gördü. Ceza alanının dışında kazandığı serbest vuruşu Naldo ile iyi kullanan Werder Bremen, rakip kalecinin de büyük hatasıyla maçta eşitliği yakaladı.6. dakikada Jadson'un pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Luiz Adriano, ceza alanına girer girmez sert vururken, top direğin yanından az farkla yandan auta çıktı.19. dakikada Fritz'in ceza alanı dışından kötü vuruşunda top üstten auta gitti.25. dakikada Rat'ın pasıyla savunmada iki oyuncu arasında topla buluşan Luiz Adriano, rakiplerinden sıyrılıp ceza alanında sol çapraza doğru ilerleyip kaleci Wiese'nin üzerinden aşırdığı topu filelerle buluşturarak Shakhtar Donetsk'i 1-0 öne geçirdi.30. dakikada Willian'ın sol çaprazdan yerden şutunda top kaleci Wiese'de kaldı.35. dakikada Werder Bremen, ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı. Topun başındaki 3 futbolcudan Naldo'nun sert şutunda, kaleci Pyatov büyük bir hatayla meşin yuvarlağı elinden kaçırınca, Werder Bremen maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.40. dakikada Fritz'in sağdan ortaladığı topa arka direkte savunma arasında Pizarro kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.41. dakikada Willian'ın pasıyla topla buluşan Lewandovski'nin ceza alanının dışından sert şutunda, kaleci Wiese'nin uçarak tokatladığı top kornere çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.Final birçok ilke sahne oldu... Saracoğlu Stadı’nın Asya Kıtası’nda bulunması nedeniyle maç, Avrupa Kıtası dışında oynanan ilk UEFA Kupası finali oldu... Yani UEFA Kupası’nın finali, kupa tarihinde ilk kez kıta dışına taşındı ve Asya kıtasında oynandı..Karşılaşma hem Werder Bremen, hem de Shakhtar Donetsk için de ayrı bir önem taşıyordu... İki takım da, UEFA Kupası’nda ilk finallerine İstanbul’da UEFA Kupası adı altında yapılacak son finalle çıktı....Türkiye’de Galatasaray ve Beşiktaş’ta görev yapan Rumen Mircea Lucescu, ilk UEFA Kupası finaline Shakhtar’ın başında çıktı... Werder’de de forma giyen gurbetçi Mesut Özil de ilk UEFA finaline Türkiye’de çıktı...Tribünlerde yer alan Türk seyirciler içinde Fenerbahçeli taraftarların çokluğu dikkat çekerken, maçta zaman zaman "Her zaman her yerde en büyük Fener" tezahüratları duyuldu.Tribünlerde yer alan Türk taraftarlar, maçın ilk yarısında da "Gençlik Marşı"nı söyleyip, "Türkiye" diye tempo tuttu.Fenerbahçe Şükrü SaracoğluLuis Medina Cantalejo, Jesus Calvo Guadamuro, Roberto Diaz Perez Del Palomar (İspanya)Pyatov, Srna, Kucher, Chygrynskiy, Rat, Lewandovski, Fernandinho, Ilsinho, Willian, Jadson, Luiz AdrianoWiese, Fritz, Prödl, Naldo, Boenisch, Frings, Baumann, Niemeyer, Mesut, Pizarro, RosenbergDk. 25 Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk), Dk. 35 Naldo (Werder Bremen)Dk. 45 Frings (Werder Bremen)