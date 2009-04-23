T24 LogoT24 Logo
Spor

UEFA Kupası İstanbul turuna başladı

23 Nisan 2009 17:26

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs'ta oynanacak UEFA Kupası finali öncesi İstanbul'a getirilen UEFA Kupası, şehir turuna başladı.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Rus ekibi Zenit kulübünün yetkilileri tarafından getirilen kupa, devir teslim töreni öncesi özel bir TIR ile şehir turuna çıkartıldı.

Dolmabahçe Sarayı önünden başlayan organizasyonda, özel olarak hazırlanan TIR üzerine yerleştirilen kupa, müzik eşliğinde, Zenitli futbolcu Anatoly Timoschuk ve takım menajeri Vladislav Radimov'un da katılımıyla İstanbullular'a sergilendi.

Devir teslim törenin yapılacağı Esma Sultan Yalısı'na bu şekilde getirilen kupa, törenin ardından yine aynı şekilde şehir turu yaptırılarak, Kadıköy'e geçirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24