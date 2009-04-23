UEFA Kupası İstanbul turuna başladı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs'ta oynanacak UEFA Kupası finali öncesi İstanbul'a getirilen UEFA Kupası, şehir turuna başladı.



Geçtiğimiz yılın şampiyonu Rus ekibi Zenit kulübünün yetkilileri tarafından getirilen kupa, devir teslim töreni öncesi özel bir TIR ile şehir turuna çıkartıldı.



Dolmabahçe Sarayı önünden başlayan organizasyonda, özel olarak hazırlanan TIR üzerine yerleştirilen kupa, müzik eşliğinde, Zenitli futbolcu Anatoly Timoschuk ve takım menajeri Vladislav Radimov'un da katılımıyla İstanbullular'a sergilendi.



Devir teslim törenin yapılacağı Esma Sultan Yalısı'na bu şekilde getirilen kupa, törenin ardından yine aynı şekilde şehir turu yaptırılarak, Kadıköy'e geçirilecek.

