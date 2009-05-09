UEFA Kupası finalinin biletleri yarın satışa çıkıyor

Almanya'nın Werder Bremen ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında 20 Mayıs Çarşamba günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak UEFA Kupası finalinin biletleri yarın satışa çıkarılacak.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, final maçı biletlerinin satışının yarın sabah saat 11.00'de "www.tffbilet.org" sitesi, Biletix Call Center (0216 556 98 00) ve Biletix satış noktalarından başlayacağı bildirildi.



Bilet satışlarının 15 Mayıs Cuma akşamına kadar devam edeceği, 3 kategoride satışa çıkacak biletlerinin fiyatlarının ikinci kategoride 210 TL, üçüncü kategoride 160 TL ve dördüncü kategoride 95 TL olarak belirlendiği ifade edildi.



Bilet alımlarında TC kimlik numarasının sorulacağı ve bir kişinin en fazla 4 bilet satın alabileceği kaydedildi.

