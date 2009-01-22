UEFA Kupası finaline doğru!

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 20 Mayıs 2009 tarihinde yapılacak 2008-2009 sezonu UEFA Kupası final maçı biletleri için talep toplama süresi yarın saat 12.00'de sona erecek.



Talep toplama süreci sonunda bilet almaya hak kazanan futbolseverler, 29 Ocak 2009'da noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucu belirlenecek.



30 Ocak 2009'daki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden fiyatlandırılacak bilet ücretleri, 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında başvuru formunda belirtilen kredi kartlarından çekilecek. Biletler, hak sahiplerine 15-24 Nisan 2009 tarihleri arasında kargoyla gönderilecek.



Fiyatları 75, 100 ve 130 Avro olan final biletlerine başvurular, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi bilet satış sitesi www.tffbilet.org üzerinden yapılıyor.



TFF, başvuru yapan kişilere bir e-mail yollayarak bu e-mailin ya da doldurulan formun çıktısını alarak başvuru sahibi tarafından imzalanmasını ve belirtilen faks numarasına ya da posta adresine gönderilmesini istiyor. Başvurunun kesinleşmesi için gereken son onay www.tffbilet.org kısmında bulunan başvuru sorgulama bölümünden faksın gönderilmesinden sonra 3 gün içerisinde öğrenilebilecek.



UEFA, daha önce düzenlediği tüm finallerde olduğu gibi evsahibi ülkeden ve Avrupa'dan karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için belirli bir kontenjan ayırıyor. Final biletlerinin büyük çoğunluğu ise finalist takımlar ile UEFA'nın üye federasyonları ve sponsorlara ayrılıyor.



Yurt dışında yaşayan ve finali seyretmek isteyen çift pasaport sahibi Türk vatandaşları, UEFA'nın resmi internet sitesi www.uefa.com'da 23 Şubat'ta başlayacak bilet satışından final biletlerini temin edebilecek. UEFA'nın tüm Avrupa'ya bilet satışı ise 20 Mart'ta sona erecek.

