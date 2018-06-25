UEFA kararı sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den, UEFA'nın Galatasaray kararını gözden geçirmesiyle ilgili açıklama geldi. Mustafa Cengiz "Galatasaray'ın UEFA ile kesinleşmiş olan 4 yıllık anlaşması var, bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir. Zaten İngilizce metinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir ki, bu bir yargılama değildir" dedi.

Erhan Kaan Adıgüzel'in Habertürk'te yer alan haberine göre, Cengiz şöyle konuştu:

"Bu rutin bir uygulama. Galatasaray'ın UEFA ile kesinleşmiş olan 4 yıllık anlaşması var, bu kararın iptali ya da revize edilmesi mümkün değildir. Bazı Avrupa kulüpleri, UEFA ile yaptığı görüşmelerde Galatasaray'ın dosyasını örnek gösterdiğinden dolayı, UEFA dosyayı yeniden gözden geçirecektir. Ancak iptal ya da revize kararı söz konusu değildir. Yeniden inceleme kararı, bazı Avrupa kulüplerinin talebi doğrultusunda oluşturulmuştur. Zaten İngilizce metinde açık ve net bir şekilde belirtilmiştir ki, bu bir yargılama değildir. Denetim amaçlı gözden geçirmedir."

