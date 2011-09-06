-UEFA heyetinden Trabzon'da inceleme TRABZON (A.A) - 06.09.2011 - UEFA Heyeti, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde maçlarını oynayacağı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son kez incelemelerde bulundu. UEFA Heyetinden Bertrand Paguette, Markus Krienbühl ve Pado Strada, Trabzonspor İdari Genel Sekreteri Metin Kazancıoğlu ve Stat Müdürü Alparslan Özdemir ile birlikte Hüseyin Avni Aker Stadı'nı inceleyerek bilgi aldı. Sık sık fotoğraflar da çeken UEFA ekibinin akşama kadar statta incelemelerde bulunacağı kaydedildi. Yetkililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nın UEFA kriterlerine uygun olduğunu, statta küçük eksikliklerin giderilmesiyle birlikte herhangi bir sorunun kalmayacağını belirttiler.